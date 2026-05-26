75歳・岩城滉一、8年かけて探し出した“愛車”に「大事に死ぬまで乗っていたい」 55年前の“世界的名車”に白スーツで乗り込みドライブ
俳優の岩城滉一（75）が、26日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。8年もの歳月をかけてようやく手に入れたという愛車の“世界的名車”をドライブする姿を公開した。
【動画】ダンディーが過ぎる！75歳・岩城滉一「大事に死ぬまで乗っていたい」“愛車”に白スーツで乗り込みドライブの一部始終
この日の動画では「【A DAY IN THE LIFE】岩城滉一の1日に密着」と題し、岩城の1日に密着。冒頭から、白いボディがピカピカの愛車である1971年式『Mercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL』が登場。同車は、今年3月に同チャンネルで初公開されたもので、「8年ぐらいかけて探してやっと見つけました」「不具合のあるところを少しずつ直してます」と説明していた自慢の愛車。白のスーツを華麗に着こなし、白のステアリングを握り、スタッフと話をしながら神奈川・大井射撃場に向かった。
同車は、岩城が20歳のころから憧れていた1台で、「（当時）7、800万ぐらいじゃなかったかな？」という高級車。「世界のクラシック中の名車に入ってるから、大事に死ぬまで乗っていたいなと思って」と愛着を明かした。その後も「何百万台なんて売れてるわけじゃないから、今、現存してる車は何万台はないと思うな」「音がすごくいいの。この時代の。で、この車って修理で直せる車なんで。 そういう面では（維持には）いいんじゃないのかね」と同車への愛情を語った。
【動画】ダンディーが過ぎる！75歳・岩城滉一「大事に死ぬまで乗っていたい」“愛車”に白スーツで乗り込みドライブの一部始終
この日の動画では「【A DAY IN THE LIFE】岩城滉一の1日に密着」と題し、岩城の1日に密着。冒頭から、白いボディがピカピカの愛車である1971年式『Mercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL』が登場。同車は、今年3月に同チャンネルで初公開されたもので、「8年ぐらいかけて探してやっと見つけました」「不具合のあるところを少しずつ直してます」と説明していた自慢の愛車。白のスーツを華麗に着こなし、白のステアリングを握り、スタッフと話をしながら神奈川・大井射撃場に向かった。