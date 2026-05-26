木内昇さん『雪夢往来（せつむおうらい）』（新潮社）で第５２回大佛（おさらぎ）次郎賞を受賞した木内昇さん＝写真＝の記念講演会が、６月１３日（土）午後２時から、横浜市中区本町１丁目の横浜市開港記念会館講堂で開かれます。「江戸の出版文化〜京伝、馬琴、牧之（ぼくし）と版元の人々」と題して、山東京伝、曲亭馬琴といった江戸の戯作（げさく）者と、雪深い越後から『北越雪譜』を出版した鈴木牧之に着目し、語ります。