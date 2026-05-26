記事ポイント脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が2026年5月29日(金)〜31日(日)、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます謎解きで盛りが変わるカレーや、ギャルカスタム麺、マナリス監修の牛丼など個性派9屋台が出店、脳汁スタンドでは4種のコラボドリンクも提供されます約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO(TRF)ら