元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。中川アナは２６日までに、自身のインスタグラムを更新。「人生初のゴルフコンペデビューしました」と記し、白いミニスカートに白のトップスを合わせたウェア姿でのゴルフ場ショットを投稿。「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて．．．」「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさん