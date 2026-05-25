歌手の浜崎あゆみ（47）が24日、Instagramを更新。「エイベックス」の松浦勝人会長（61）と写る仲むつまじい様子を披露し、「ベストパートナー」「最強のコンビだね」と反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみが松浦勝人会長の耳元でしゃべる様子これまでもInstagramで、音楽イベント「a-nation」の舞台裏や、松浦会長の誕生日会での2ショットなど、公私共に松浦会長との仲の良さが伝わる姿を発信してきた浜崎。「マサさん