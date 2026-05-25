テレ東が株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、2026年3月27日（金）より大阪・グランフロント大阪イベントラボにて開催しておりました展覧会『恐怖心展 大阪』は、71,620人の来場者数を記録し、大盛況のうちに閉幕いたしました。2025年夏に東京・渋谷で約13万人を動員し大きな話題となった『恐怖心