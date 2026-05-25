米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（ニューヨーク）が２４日（日本時間２５日）に放送され、ＡＥＷ世界王座戦は挑戦者のＭＪＦ（３０）がダービー・アリン（３３）を撃破し王座返り咲きを果たした。今年４月にベルトを奪われたアリンとの再戦では、敗れた場合に自身の髪を失うというリスクを課せられた。アリンにならどんな酷いことをしても大丈夫といったような風潮に従い、ＭＪＦは鉄製