JR西日本 JR西日本によりますと、5月25日午前9時34分、山陽新幹線の「のぞみ5号」（東京発・博多駅行き）が相生―岡山駅間を走行中、運転士が「パン」という音を1回確認しました。 このため、JR西日本は車両と線路の確認を行い、9時56分に運転を再開しましたが、山陽新幹線は新大阪―広島駅間の一部列車に10分から20分の遅れが出ています。