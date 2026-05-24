女子総合格闘技イベント「ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳ５３」（２４日、東京・ニューピアホール）で、ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳフライ級王者の中井りん（３９）が奥富夕夏（２７）を判定５―０で下し王座初防衛に成功した。１Ｒ序盤、中井は相手の出方を見るように距離を取りつつパンチを放つ。相手は積極的に前に出てきたが組むことは許さず、ラウンド終盤にはローキックで一瞬尻もちをつかせる場面もあった。２Ｒも動く相手をな