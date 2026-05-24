全日本空輸（ANA）は、ドジャース機内記念品を5月22日から9月30日まで配布している。ドジャースのワールドシリーズ2連覇などを記念するもの。対象はロサンゼルス発で、全搭乗者にロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ連覇を記念したピンバッジを配布する。期間中にデザイン2種を切り替え、ANAとドジャースのロゴ、日本をイメージしたユニフォーム柄を採用する。ビジネスクラスでは6月15日から、ミニヘルメットもプレゼント