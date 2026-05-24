白髪を暗く塗りつぶすだけの“白髪染め”から卒業して、自分らしい髪色を楽しんでみませんか？ レイヤーカットで動きを出したボブに、まるで光を操るようなカラーリングを合わせれば、白髪もデザインの一部としてオシャレに見せることができるかも。今回は、40・50代の白髪悩みを解消してくれそうな、「レイヤーボブ × 白髪ぼかし」スタイルをご紹介します。 極細ハイライトがなじむ、ラフなレイヤーボ