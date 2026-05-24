２４日に放送される日本テレビ系「おしゃれクリップ」には、「突然表舞台から姿を消して７年」の元超売れっ子タレントが登場する。テレビ出演も７年ぶり。番組公式サイトで「突然表舞台より姿を消してから７年…空白の時間、一体何をしていたのか？」との予告とともに登場するのは、１２歳でデビューし、１０代で芸能界を席巻した吉川ひなの（４６）。リアルバービーとも言われた９頭身のスーパーモデル体型、愛くるしい表情、