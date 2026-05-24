この先一週間の北海道付近は、低気圧や前線の影響で雲が広がりやすいでしょう。特に、28日(木)と29日(金)は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過します。そのため、28日(木)は太平洋側西部を中心に、29日(金)は日本海側北部を中心に、荒れた天気となりそうです。30日(土)にかけては、風が強まる恐れもあるため、注意が必要です。また、週の中頃にかけては気温が平年より高めですが、週末は平年並みか低めになる見込みです。1週