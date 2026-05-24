この先一週間の北海道付近は、低気圧や前線の影響で雲が広がりやすいでしょう。特に、28日(木)と29日(金)は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過します。そのため、28日(木)は太平洋側西部を中心に、29日(金)は日本海側北部を中心に、荒れた天気となりそうです。30日(土)にかけては、風が強まる恐れもあるため、注意が必要です。また、週の中頃にかけては気温が平年より高めですが、週末は平年並みか低めになる見込みです。1週間の中でも気温差が大きくなりますので、体調管理に注意してください。

低気圧や前線の影響を受けやすい一週間 28日(木)〜29日(金)は荒れた天気の恐れ

この先一週間は、低気圧や前線を含む気圧の谷が周期的に通過し、北海道付近は雲の広がりやすい天気となるでしょう。特に28日(木)は、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近に近づき、29日(金)にかけて、北海道付近を通過する見込みです。その影響で、28日(木)は太平洋側西部を中心に、29日(金)は日本海側北部を中心に、雨や風が強まり、荒れた天気となる所があるでしょう。また、風の強い状態は30日(土)にかけても続きそうです。屋外に物を置いている場合は風の影響を受けにくい場所に移動させたり、自転車などで外出を検討している場合は徒歩や電車で移動できるスケジュールを検討したりするなど、強風への対策を事前に考えておくのも良さそうです。

この先の気温の見通し 27日(水)は内陸で夏日の所も 週末は平年並みか低めに

低気圧が近づき、南から暖かく湿った空気が入るため、週の中頃にかけては気温が平年より3度ほど高い所が多いでしょう。特に27日(水)は、雲の隙間から日差しが届く所も多く、内陸を中心に気温が上がります。旭川や帯広は25度を超えて夏日となりそうです。その後29日(金)以降は、低気圧が北海道付近を通過して、風向きが北よりに変わるでしょう。その影響で上空には冷たい空気が入り、気温は平年並みか、日本海側を中心に平年より3度ほど低くなり、20度に届かない所が多くなりそうです。一週間の中でも気温差が大きくなります。外出をする際は、気象情報を確認しながら服装を選んだり、調整しやすい上着などを羽織ったりするなど、気温差に対する体調管理をするのがよさそうです。