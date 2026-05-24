7年ぶりに開催された「高野参詣道町石道登山」＝24日午前、和歌山県九度山町世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つ「町石道」をたどる「高野参詣道町石道登山」が24日、7年ぶりに開催された。健脚自慢の参加者約千人が和歌山県九度山町の慈尊院から約21キロ先にある高野山の聖地・壇上伽藍を目指した。主催は、同県伊都振興局や周辺市町、市民団体などでつくる実行委員会。コロナ禍や天候などの影響で2020年以降、中止して