[故障者情報]レノファ山口FCは24日、DF喜岡佳太が右第4中手骨骨幹部骨折と診断されたことを発表した。「加療期間につきましては選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」としている。喜岡は今月16日に行ったJ2・J3百年構想リーグ第17節・サガン鳥栖戦で負傷。今季は16試合に出場していた。