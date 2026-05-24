芝クッション値9.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前7.9％、4角8.0％ダートG前7.4％、4角7.7％※土曜午前6時。芝は良好な状態でセオリー通りなら先行有利。土曜は差しも決まるフラットな馬場だった。ダートは湿っている分、速い時計が出そう。前残りに警戒だ。