中国メディア・界面新聞は21日、「中国自動車メーカーが世界で遊休生産能力を収集」と題し、中国の自動車メーカーが海外展開を加速する中、欧米自動車大手が抱える生産能力の活用が新たな戦略として注目されていることを伝えた。記事はまず、「ステランティスは20日、仏レンヌ工場で東風汽車集団の新エネルギー車を現地生産する可能性を検討していると発表した」と伝えた。また、「零跑汽車は、ステランティスのスペイン・マ