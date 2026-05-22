カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事はAIによる雇用への影響に備えるため、労働者、中小企業、地域社会を支援する政策づくりを州機関に指示する行政命令に署名しました。AIが労働市場にもたらす変化を早期に把握し、失業や職種転換に対応する仕組みを整えることが狙いです。Governor Newsom signs first-of-its-kind executive order to prepare workers and businesses for potential AI disruption | Governor of Califo