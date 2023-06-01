　ＮＹ時間の後半に入って、ドル円は１５８円台に再び値を落としている。ＮＹ前半までの上げを解消する展開。市場全体に動きが出ており、米株式市場が上げに転じているほか、原油米国債利回りが低下し、ドルが売られている。原油が１００ドルを割り込み、９６ドル台まで下落。

　特段の具体的な材料は見当たらないが、イラン情勢を期待した動きが再び出ている印象。

　米大手銀のストラテジストは、６月の日銀決定会合を控え、ドル円のショートを推奨。再び介入警戒水準へ接近していることが背景。「円を取り巻く環境は引き続きネガティブだが、ドル円は再び１６０円の介入水準に達しつつある」と指摘。加えて「６月の日銀会合も近づいており、利上げを予想している」という。

　１５９．１０円でショートを形成し、１５６円を目標水準とする戦略を推奨。警戒水準は１６０．５０円としている。

USD/JPY　158.98　EUR/JPY　184.75
GBP/JPY　213.62　AUD/JPY　113.80

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美