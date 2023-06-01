米大手銀のストラテジスト、６月の日銀決定会合を控えドル円のショート推奨＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の後半に入って、ドル円は１５８円台に再び値を落としている。ＮＹ前半までの上げを解消する展開。市場全体に動きが出ており、米株式市場が上げに転じているほか、原油と米国債利回りが低下し、ドルが売られている。原油が１００ドルを割り込み、９６ドル台まで下落。
特段の具体的な材料は見当たらないが、イラン情勢を期待した動きが再び出ている印象。
米大手銀のストラテジストは、６月の日銀決定会合を控え、ドル円のショートを推奨。再び介入警戒水準へ接近していることが背景。「円を取り巻く環境は引き続きネガティブだが、ドル円は再び１６０円の介入水準に達しつつある」と指摘。加えて「６月の日銀会合も近づいており、利上げを予想している」という。
１５９．１０円でショートを形成し、１５６円を目標水準とする戦略を推奨。警戒水準は１６０．５０円としている。
USD/JPY 158.98 EUR/JPY 184.75
GBP/JPY 213.62 AUD/JPY 113.80
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
特段の具体的な材料は見当たらないが、イラン情勢を期待した動きが再び出ている印象。
米大手銀のストラテジストは、６月の日銀決定会合を控え、ドル円のショートを推奨。再び介入警戒水準へ接近していることが背景。「円を取り巻く環境は引き続きネガティブだが、ドル円は再び１６０円の介入水準に達しつつある」と指摘。加えて「６月の日銀会合も近づいており、利上げを予想している」という。
１５９．１０円でショートを形成し、１５６円を目標水準とする戦略を推奨。警戒水準は１６０．５０円としている。
USD/JPY 158.98 EUR/JPY 184.75
GBP/JPY 213.62 AUD/JPY 113.80
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美