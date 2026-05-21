4月に大分県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は、台湾からの旅行者を背景に外国人客が7か月連続で10万人を超えました。 【写真を見る】4月の大分県内宿泊者数は42万4000人国内客減も、外国人客は7か月連続で10万人超 県の観光統計調査によりますと、4月に県内のホテルや旅館を利用した宿泊者数は約42万4000人で、去年と比べ7900人余り減少しました。 内訳は「国内客」が30万7000人余りで、前年より約1万4000人減っています