ボートレース下関の4日間シリーズ「ミッドナイトボートレース1st楽天銀行賞」が、21日に開幕する。今、最も乗れている地元・山口支部の品川二千翔（27）に注目だ。4月22日の尼崎では2コース差しでデビュー初Vを果たし、初のA1昇格も決めたばかり。「勢いと流れが良かったと思う。大事なところで勝ち切れるようにしていきたい」引いた18号機は前回（4月29日〜5月4日）、柳生泰二が優勝戦に進出して4着。「伸び仕様み