みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。少しずつ暖かい日が増えてきて、さっぱりした冷たいスイーツが恋しくなる季節になってきましたね。今回は、チョコミン党のみなさんに全力でおすすめしたい！2026年5月19日より期間限定で新発売される、ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を一足お先に実食レポートしちゃいます。■え、これチョコミント!?驚きの「白い」アイスクリ