毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」は、1966年に放送開始、2026年5月で放送60周年を迎える。同じくして、1966年に創刊した週刊誌「週刊プレイボーイ」（集英社）も今年で60周年を迎える。そんな記念すべき年に、「笑点」と「週刊プレイボーイ」のコラボレーションが実現！ひとつは、「笑点」レギュラーメンバー全員の「笑点版」と「プレイボーイ版」ふたつのパターンで撮り下ろした特別ビジュアル。「笑点版」は