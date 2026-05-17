自信を持ちたい日には、自分の好きな服を着て思いっきりおしゃれを楽しむべし！そこで今回は、自己肯定感が高まる「くびれワンピース」をご紹介します。コーデに悩まずとも、着るだけで完成するワンピは、一瞬で自信をくれる魔法のアイテムなんだとか♡ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここ