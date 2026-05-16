新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を、4月28日夜10時より放送しています。■婚活ビギナーが30日間で結婚相手を見つける！？同作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚