【モデルプレス＝2026/05/15】女優でモデルの水沢エレナが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのきんぴらごぼうを披露した。【写真】34歳女優「艶がある」自分の味になってきた手作りきんぴらごぼう◆水沢エレナ、手作り料理公開水沢は「金平牛蒡。沢山作っているうちにだんだん自分の味になってきた」とつづり、手作りのきんぴらごぼうを投稿。ごぼうとにんじん、ごまが入っており、美しい艶のあるきんぴらごぼう