家業がある人同士が結婚するとなると、跡取りの問題が発生することもあるでしょう。お互いに譲らない場合、なかなか結婚ができないケースもあるようです。ママスタコミュニティには、こんな相談が寄せられました。『私も彼もそれぞれ自営業の家庭出身で、それぞれ家業をしています。一時期は彼がうちに入ることになったのですが、彼の父親と祖父が反対し話はまとまりません。そのため妊娠8か月末なのに入籍できていない状況。「未