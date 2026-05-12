◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）横綱・豊昇龍が11日、日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷で約2週間の安静を要する見込み」との診断書を提出して休場した。初日に小結・高安に敗れた一番で右太腿裏を負傷した。豊昇龍の休場は昨年名古屋場所以来で8度目。2日目の対戦相手、藤ノ川は不戦勝となった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は10日夜に同部屋へ戻った際に歩けない状態だったため、休場を判断した