よく「奥さん」って言えたね▶▶この作品を最初から読む恋に積極的に見えて、実は慎重派のこはる。気遣い上手だけど、決断は早いりさこ。サブカル好きで、みんなのバランスを取るきみちゃん。元同僚で仲良しの3人は、夜な夜な集まっては本音のガールズトークを繰り広げます。ライフステージが変わりゆくアラサー世代にとって、変わらず本音で話せる存在はかけがえのないもの。笑いながら話していたはずの恋愛も、ふと「