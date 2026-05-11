5月11日 ポスト 任天堂は5月11日、商品やサポート情報を発信する「任天堂サポート」の公式Xにて不審なメールに対する注意喚起を行なった。 ポストの内容は任天堂を装ったメールが確認されていることを受けたもので、メールの本文はクレジットカード情報の再入力を求める内容になっているという。メールに記載されたURLはフィッシングサイトへ誘導する可能性もあ