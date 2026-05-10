ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）でのデビューをめざすハロプロ研修生が9日、東京・LINE CUBE SHIBUYA で＜Hello! Project 研修生発表会2026 〜春の公開実力診断テスト〜＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真毎春恒例の＜実力診断テスト＞では、ハロプロ研修生が演出や衣装をセルフプロデュースしたパフォーマンスを披露し、審査員や会場及び配信で見守るファンの投票によってメンバーに様