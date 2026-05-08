【モデルプレス＝2026/05/08】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第4話が、8日に放送された。おもちゃの中に隠されていたものに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「田鎖ブラザーズ」おもちゃの中に隠されていた衝撃のもの◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺さ