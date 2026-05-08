林芳正総務大臣が2026年5月7日、Xで欧州での「音楽外交」をめぐる投稿を行い、ネットの注目を集めている。ベルギーで「夕食会を開催」1日から7日にかけ、モルドバ、ルクセンブルク、ベルギーの3か国を訪問していた林氏。欧州連合（EU）のデジタル分野に関する閣僚級会議などに出席し、外遊時の様子をSNSで発信している。ベルギー滞在中の6日の投稿では、「アニック・ポンティア下院議員（日本友好議員連盟会長）、ヴァンルーエ上院