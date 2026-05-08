数多くの現場を渡り歩いてきたプロカメラマンが、その人生において「最も美しい」と断言した絶品グルメと、その画ヂカラにかまいたちも思わず驚いた。【映像】カットした断面＆フランベも綺麗！絶品極上肉（複数カット）かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど・・・』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティ。6日の最新回は「食のこだわりが強すぎるグルメ