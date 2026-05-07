ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年5月6日から5月10日までの期間は、母の日のプレゼントにもぴったりなテーラードジャケットやシアーシャツ、コクーンパンツなど、デイリーにもちょっと特別な日のおでかけにも使えるおしゃれなトレンドアイテムに注目です。また、ムーミンやミッフィーなど、人気のキャラクターアイテムも多彩なラインアップで登場しています。きれいめア