保育園で抱っこをせがむ男の子。「絶望したおっさんみたいな顔」をしていたワケは？▶▶この作品を最初から読む小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。ナンパが大好きな男の子、先生にあるモノを求めて抱っこをせがむ子、可愛い三つ編みやおしゃれな服をおすすめしてくれる子…。子どもたちがママやパパと離れ、長い時間を過