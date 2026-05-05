普段は河川・下水道課で働く奥津さん＝４月、大磯町役場大磯町職員の奥津祐太さん（３８）＝小田原市＝にはもう一つの顔がある。高校野球の審判員として、３月に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開かれた第９８回選抜高校野球大会に派遣された。自身も高校球児の頃に憧れた甲子園は、審判員にとっても夢の舞台。派遣されるには技術や経験に加え、運も必要になる。３試合で塁審を務めた奥津さんは「甲子園で球審を務めてみたい」