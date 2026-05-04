ファッションアイテムを、あれもこれもと揃えるのは難しい……。そんな人は、着回し力の高い羽織りを1枚持っておくのがおすすめです。今シーズンの注目は【グローバルワーク】のリネンジャケット。軽やかな素材感で季節感を取り入れやすく、オンオフ問わず使いやすそう。今回は、そんな「優秀ジャケット」を、おしゃれスタッフさんのコーディネートとともに紹介します。 大人カジュアルにきく抜け