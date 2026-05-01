ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年5月1日から3日までのチラシは、「明日5／2（土）から5連休突入！ 号外」。ゴールデンウィークのお出掛けに外せない一軍アイテムが嬉しい値下げです。エアリズムコットンTやプレミアムリネンシャツ、タックワイドパンツなどの注目作を特別価格で手に入れるチャンスです！その他、最旬ワンピやエアリズムインナーやUVカットアイテムなど見逃せないアイテムもお買い得