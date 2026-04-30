―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆最近増えている男性のタイプ最近、増えているのが「スペックも見た目も申し分ないのに、なぜか交際が続かない」という男性からの相談です。今回ご紹介するテルさん（仮名・38歳）もその一人。彼は個人事業主としてバリバリ働き、年収も平均以上。清潔感のあるイケメンで、お見合いの成立率は驚くほど高いのです