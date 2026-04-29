【モデルプレス＝2026/04/29】たるくん（24）とまゆか（24）による、わたまゆカップルの公式YouTubeチャンネルが2026年4月28日に更新された。2人は同チャンネルにて、破局を報告した。【写真】破局報告した美男美女、リンクコーデで密着◆わたまゆカップル、破局報告2人は冒頭で「私たちはお別れすることになりました」と報告。たるくんは、2020年に同チャンネルにて活動を始めたことを振り返り「長い間ずっと一緒におったから理由