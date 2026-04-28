東京駅「グランスタ東京」で店長101人が本音で選んだ"推し弁当BEST10"（※）が、2026年4月8日に公開されました。ロケ弁で人気のカレーや肉厚牛たん、贅沢ステーキ重まで、東京駅限定の絶品弁当が勢ぞろい。GWの駅弁選びにもぴったりの注目ランキングです。見かけたら絶対買っちゃうおいしさ！●10位「山形県産雪降り和牛ステーキ重」肉卸小島（改札内1F 中央通路エリア）厳しい寒暖差の中で育った"雪降り和牛"を使用した贅沢なステ