米ショービズ界で活躍するアジア系俳優の草分けとして知られるルーシー・リュー（57）。声優やプロデューサー、アーティストと多方面で才能を発揮し、いまや「ハリウッドの顔」となった。話題の新作『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）にも出演しノリに乗っているルーシーが、最近のインタビューで「自己主張することの大切さ」を語った。かつて「わがまま」との業界評もあった彼女が、「自分のために声をあげるべき」と痛感