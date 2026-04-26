フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。4月3日（金）の放送は、カナダに取材中の住吉美紀に代わって、吉田明世が代演パーソナリティを担当。リスナーから寄せられた「