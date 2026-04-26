今年3月で設立3周年を迎えた滝沢秀明氏率いる「TOBE」。旧ジャニーズ事務所から移籍するタレントが中心となっている同事務所は、元King & Princeの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんからなるNumber_iが稼ぎ頭となっています。 Number_iは世界的アーティストになることを目指して結成されたグループですが、今年2月にはアメリカを拠点とする世界最大手タレントエージェンシー「WME（William Morris Endeavor）」