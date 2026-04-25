サントリーはＪリーグと連携し、オリジナルグッズが貰えるキャンペーンを行うと発表しました。 広島市中区のエディオンピースウイング広島で行われた説明会には、サントリーや、スーパーイズミの関係者のほか、サンフレッチェ広島アンバサダーの森粼浩司さんらが参加しました。 このキャンペーンはサントリーとＪリーグがコラボしＪ１からＪ３まで全