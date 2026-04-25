台湾メディアの中時新聞網は22日、女性の髪の毛をまとめるアクセサリー「シュシュ」の中国語名に日本人が抵抗感を示していると伝えた。記事によると、台湾で4年間在住しているという日本人がこのほど、SNSで「シュシュの中国語初めて知ったわ。なんか嫌」とつづり、写真を投稿した。写真には台湾のシュシュ売り場のプレートに「大腸束」と書かれている様子が写っている。これについて、日本のネットユーザーからは「確かに大腸に見