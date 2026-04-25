2026年4月24日、中国のポータルサイト・捜狐に、米国の有名配信者が「ドラゴンボール」創刊号を55万米ドル（約8700万円）の高額で購入したことを紹介する記事が掲載された。記事は、「米国の有名配信者・ローガン・ポール氏が、55万米ドル（約8700万円）を投じて2冊の古い雑誌を購入したと話題になっている。1冊は『ドラゴンボール』第1話掲載の『週刊少年ジャンプ』、もう1冊は『ONE PIECE』第1話掲載号である。『ドラゴンボール