阪神は２４日、甲子園で全体練習を行った。チームが２連敗で聖地へ戻ってきた中、２５日・広島戦には村上頌樹投手（２７）が中７日で先発する。足踏みしている藤川球児監督の通算１００勝を、セ・リーグ最速記録で飾れるのは通算１６６試合目となる同戦がラストチャンスとなる。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

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−小野寺が１軍合流。

「チーム編成のところと、いろいろな想定ですね」

−ここまで１０試合以上に登板のドリス、湯浅、桐敷、モレッタは２日間休めたことになる。

「元々、分かってやってます」

−茨木が２３日に出場選手登録を抹消された。当初のイメージ通りか。

「一つの課題を感じることができたでしょうから。キャリアが浅い選手に関しては課題が出て、それを再度１軍の舞台でトライする選手もいれば、ファームで克服するというか、強みに変えてレベルアップしていく時期でもあるので」

−２２試合消化時点で貯金は昨年より一つ多い。今年感じることは。

「雨の回数も、だいたい一緒ですね。日本の四季って、そういうもんなんじゃないですか（笑）。でも、よく分かりません。その辺り難しいです。つまずかないように準備しながら、つまずいても経験にできる選手もいますからね、若い選手も。その辺りは揺れ動いてもあんまりね、難しいですね」